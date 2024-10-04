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В мае россияне будут отдыхать дважды по четыре дня

В России утвердили нерабочие дни в первой декаде мая

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Владимир Песня/РИА Новости

В России в мае 2025 года жителей страны дважды ожидают четырехдневные выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Нерабочие дни: с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая», — отмечается в публикации.

Соответствующее постановление, которые определяет праздничные и выходные дни в 2025 году, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также документ устанавливает, что 31 декабря 2025 года в России будет выходным днем. В правительстве объяснили, что в следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, и поскольку это нерабочие праздничные дни, то их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.

Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

До этого опрос kp.ru показал, что половина россиян не успела отдохнуть за новогодние праздники в начале 2024 года и хотела бы продлить каникулы еще на неделю.

Ранее эксперт назвал два самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году.

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