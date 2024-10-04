Над Черным морем заметили «летучего голландца»

В Новороссийске Краснодарского края заметили «летучего голландца», парящего над поверхностью Черного моря. Видеозапись с оптической иллюзией опубликована в группе «Подслушано Новороссийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Парящий» корабль запечатлели с берега местной бухты.

«Прямо сейчас в бухте Новороссийска можно наблюдать эффект летучего голландца — когда кажется, что судно парит в воздухе», — рассказал автор видео.

Фата-моргана — сложный мираж, позволяющий увидеть удаленные объекты. Он возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения.

Похожее явление наблюдали в прошлом году в Ейске Краснодарского края — очевидцы запечатлели плывущие по небу над Черным морем корабли.

Кроме того, в 2023 году находящиеся в Белом море ученые Арктического плавучего университета зафиксировали множество редких метеоявлений за один день: рулонные облака, неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, белую радугу и броккенского призрака с глорией, солнечный столб и фату-моргану.

Ранее психологи создали оптическую иллюзию растущей черной дыры.