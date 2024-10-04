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Мужчина случайно купил на блошином рынке радиоактивный предмет

Немец случайно купил на блошином рынке свинцовый флакон со следами тория внутри

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Reddit

Мужчина из Берлина купил на местном блошином рынке понравившуюся ему вещь, а потом узнал, что она радиоактивная, об этом он рассказал на портале Reddit.

Как объяснил сам автор поста, он гулял по берлинскому блошиному рынку, когда увидел на прилавке товар, привлекший его внимание своим оригинальным видом и низкой ценой. Мужчина, не подозревая, что именно покупает, заплатил за предмет, отнес его домой и сделал несколько фото, опубликовав их в интернете.

Комментаторы быстро установили, что мужчина приобрел свинцовый флакон, в котором транспортируют радиоактивные материалы и посоветовали ему как можно быстрее вызвать спасателей. Немец прислушался к их словам — и не зря.

Пожарные прибыли на место через несколько минут и установили, что предмет до сих пор излучает радиацию. В итоге специалисты эвакуировали жителей всего дома и изъяли флакон для дальнейшего изучения.

«К моему дому приехали шесть пожарных машин, три автомобиля скорой помощи и три полицейских наряда», — добавил он.

Позже немец добавил, что анализы показали, что внутри свинцового флакона были найдены следы тория.

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