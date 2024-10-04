Психолог объяснила, как появление внуков меняет мужчину

Клинический психолог Ирина Коржаева в беседе с Life прокомментировала новость о том, что 51-летний рэпер Эминем станет дедушкой. По ее словам, с появлением внуков, мужчина переживает чувства, отличные от тех, что питают к новорожденному его родители и даже бабушка.

«Ведь когда появились свои первые дети, мужчина находился в возрасте становления: карьера, отношения, яркая социальная жизнь — все происходит в первый раз, а значит, фокус сосредоточен не только на ребенке. А вот дедушка уже многое прошел, стал более осознанным. К этому возрасту произошло социальное становление», — пояснила специалист.

Она добавила, что новоиспеченный дедушка получает шанс раскрыться по-новому. Его внутренний ребенок оживает и позволяет окунуться в веселье вместе с внуком.

В начале октября Эминем опубликовал в социальных сетях клип к песне «Temporary», в котором рассказал, что скоро станет дедушкой.

В трогательном ролике, сделанном из архивных материалов, показан процесс взросления Хейли Джейд Скотт. В нем также есть момент, как девушка сообщает отцу о беременности — она дарит ему футболку с надписью «Дедуля №1» и показывает фотографию УЗИ.

В мае 2024 года Хейли Джейд Скотт сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. Девушка встречалась с молодым человеком с 2016 года, они познакомились во время учебы в колледже. Хейли изучала психологию, а ее бойфренд — экономику. Весной прошлого года дочери Эминема сделали предложение.

Ранее Эминем завил, что попрощался со своим альтер эго Слимом Шейди.