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Британский ведущий рассказал о борьбе с алкоголизмом

Британский ведущий Келли заявил, что потратил все деньги и пил много алкоголя

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Brett Cove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-ведущий популярного британского телешоу Stars In Their Eyes Мэттью Келли рассказал, как потратил все заработанные во время пика карьеры деньги и страдал алкоголизмом. Интервью с ним публикует таблоид Daily Star.

Он признался, что сейчас ему приходится продолжать работу на телевидении, чтобы оплачивать счета. Келли посетовал, что ему следовало откладывать деньги на будущее. При этом на что именно он их тратил, экс-ведущий не уточнил.

Келли также рассказал о своей алкогольной зависимости, что повлияло на его безденежье. Но с пристрастием к алкоголю он справился, в этом ему помогла коллега.

До этого рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) признался, что уже полтора года не пьет спиртного. По словам Степанова, он бросил пить алкоголь за месяц до участия в шоу «Новые звезды в Африке».

Ранее врач перечислил первые признаки алкогольной зависимости.

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