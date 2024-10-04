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Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте против самолета РФ А-50

Ответственного за теракт против А-50 украинца приговорили к 25 годам тюрьмы

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Минский городской суд приговорил к лишению свободы обвиняемых в совершении теракта против российского военного самолета А-50. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

«Исполнителю акта терроризма — гражданину Украины Швецу Н. В. — назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления — от 15 до 25 лет лишения свободы», — сказано в сообщении ведомства.

Как заявили в Генпрокуратуре, других фигурантов дела приговорили к лишению свободы на срок от двух лет трех месяцев до 15 лет.

Там добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Инцидент с А-50 произошел в конце февраля 2023 года на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Для атаки использовали два китайских дрона-камикадзе. Утром они залетели на территорию аэродрома и пытались уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, всего прогремело два взрыва.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после случившегося объявил, что нападение было неудачным, и А-50 не пострадал, кроме «царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности».

Николая Швеца задержали в марте 2023 года в Белоруссии. Правоохранители также нашли место, откуда он запускал дроны и где бросил «пульты управления, интерактивные очки и ретранслятор». Белорусские власти обвинили в произошедшем украинские спецслужбы.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

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