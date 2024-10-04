Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Англии спасли собаку, застрявшую в расщелине скалы на 8 дней

Metro: в Британии волонтеры спасли собаку, которая провела в расщелине скалы 8 дней

close
Ben Kitchingham/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии спасли собаку после того, как она провела восемь дней в расщелине скалы, пишет Metro.

Джек-рассел-терьер по кличке Роуз провалился в узкую щель в скале, проведя в ловушке восемь дней без еды. Все это время группа волонтеров вела буровые работы, чтобы добраться до животного. Сообщается, что спасательная операция была настолько тяжелой, что в ходе нее сломались несколько дорогостоящих инструментов.

Все это время волонтеры передавали Роузу воду, чтобы у животного не началось обезвоживание. Когда собака была спасена, ее передали ветеринарам. Врачи осмотрели питомца и не нашли у него каких-либо проблем со здоровьем, поэтому в тот же день отдали его хозяйке.

Позже женщина опубликовала в соцсетях пост, поблагодарив волонтеров за работу и отметив среди них мужчину по имени Бен.

«Бен спал в своем фургоне последние три ночи. Он работал так, как будто Роуз была его собственной собакой. Мы, как семья, будем вечно благодарны», — написала британка.

Ранее в Бразилии спасли молодого ягуара, пострадавшего во время сильных пожаров в джунглях Амазонки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами