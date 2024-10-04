В Англии спасли собаку, застрявшую в расщелине скалы на 8 дней

В Англии спасли собаку после того, как она провела восемь дней в расщелине скалы, пишет Metro.

Джек-рассел-терьер по кличке Роуз провалился в узкую щель в скале, проведя в ловушке восемь дней без еды. Все это время группа волонтеров вела буровые работы, чтобы добраться до животного. Сообщается, что спасательная операция была настолько тяжелой, что в ходе нее сломались несколько дорогостоящих инструментов.

Все это время волонтеры передавали Роузу воду, чтобы у животного не началось обезвоживание. Когда собака была спасена, ее передали ветеринарам. Врачи осмотрели питомца и не нашли у него каких-либо проблем со здоровьем, поэтому в тот же день отдали его хозяйке.

Позже женщина опубликовала в соцсетях пост, поблагодарив волонтеров за работу и отметив среди них мужчину по имени Бен.

«Бен спал в своем фургоне последние три ночи. Он работал так, как будто Роуз была его собственной собакой. Мы, как семья, будем вечно благодарны», — написала британка.

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