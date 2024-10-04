Депутатов призвали тестировать на адекватность после слов о квадроберах

Инициатива депутата Госдумы о наказании родителей детей, увлекающихся квадробингом, звучит несерьезно, убежден писатель Платон Беседин. Комментируя эту идею в беседе 360.ru, он предложил тестировать депутатов на адекватность.

«Как всерьез относиться к подобным инициативам? Если это по-настоящему, то тогда необходимо тестировать депутатов на адекватность», — заявил Беседин.

Он также в шутку предложил вместо уголовной ответственности и лишения родительских прав отправлять «провинившихся» родителей на урановые рудники. При этом писатель заверил, что сам относится к квадроберам плохо, назвав увлечение «полоумной забавой свихнувшихся от комфортобесия детей», однако подчеркнул, что запреты или наказания не помогут избавиться от этого странного движения. Лучшим решением, по его мнению, будет создание альтернативных развлечений.

Беседин также, добавил, что «ахинея», которую несут депутаты, приводит к насмешкам над происходящими в стране событиями, подчеркнув, что это касается не только квадробинга, но и других явлений. По мнению писателя, проблемой является появление в России «неадекватной тенденции» все запрещать. Подобные действия ничем не помогут, убежден эксперт.

«Что же касается квадроберов, то сгинет эта зараза, без сомнения. Как сгинули эмо, готы и прочее», — убежден писатель.

Напомним, депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав. Объясняя свою инициативу, он назвал квадробинг «новой заразой», с которой необходимо бороться. Его коллеги раскритиковали эту идею, а также посоветовали не увлекаться репрессивными мерами и не пугать людей.

Россиянам ранее рассказали о плюсах увлечения детей квадробингом.