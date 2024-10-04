Discord назвали инструментом информационной войны против России

Discord стал инструментом информационной войны против России, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

«Площадка не только игнорирует российские запросы и законы, но и становится каналом распространения негативной информации, нацеленной на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране», — сказал он.

Бобров добавил, что через Discord украинские военные вербуют российских подростков для осуществления преступлений на территории РФ.

«Важно выделить, что в Discord размещается и огромное количество деструктивного контента, влияющего на нашу молодежь», — сказал он.

По словам Боброва, Discord легко заменить российскими аналогами.

«Есть VK-звонки, Яндекс-телемост или тот же «Сферум», используемый в образовательном процессе», — отметил политолог.

Бобров подчеркнул, что возможная блокировка Discord не станет чем-то из ряда вон выходящим.

«Это нормальная и адекватная реакция государства на игнорирование со стороны компании нашего законодательства. Учет последних изменений в регуляторной политике – важный принцип обеспечения безопасности и долгосрочного технологического развития», — заключил он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от мессенджера Discord удалить 947 противоправных материалов.