В посольстве заявили, что полеты между Тель-Авивом и Москвой идут штатно

Рейсы гражданской авиации между Тель-Авивом и Москвой на данный момент осуществляются штатно. Об этом сообщили в израильском посольстве в РФ, пишет ТАСС.

В посольстве добавили, что при возникновении опасности, в случае необходимости будут приняты соответствующие меры.

«Перелеты Тель-Авив — Москва осуществляются в штатном режиме», — указали в диппредставительстве.

В Израиле готовы к повторной атаке со стороны Ирана, уточнили в посольстве.

4 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеране назвал законным ракетный удар, который исламская республика нанесла по Израилю.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. Сделано это было после ликвидации израильской армией генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Ранее Иран сделал предупреждение Израилю.