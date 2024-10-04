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В посольстве заявили, что полеты между Тель-Авивом и Москвой идут штатно

Посольство: полеты гражданской авиации между Тель-Авивом и Москвой идут штатно

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Hannah Mckay/Reuters

Рейсы гражданской авиации между Тель-Авивом и Москвой на данный момент осуществляются штатно. Об этом сообщили в израильском посольстве в РФ, пишет ТАСС.

В посольстве добавили, что при возникновении опасности, в случае необходимости будут приняты соответствующие меры.

«Перелеты Тель-Авив — Москва осуществляются в штатном режиме», — указали в диппредставительстве.

В Израиле готовы к повторной атаке со стороны Ирана, уточнили в посольстве.

4 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеране назвал законным ракетный удар, который исламская республика нанесла по Израилю.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. Сделано это было после ликвидации израильской армией генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Ранее Иран сделал предупреждение Израилю.

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