У блогера весом 170 кг случился инсульт в прямом эфире

Немецкий стример Андре Кригер, который при двухметровом росте весит 170 кг, перенес инсульт в прямом эфире. Об этом пишет издание Bild.

44-летний Кригер известен под никнеймом CommanderKrieger — он играет в видеоигры в прямом эфире перед сотнями зрителей. На видеостриминговом сервисе Twitch на него подписаны свыше 200 тысяч человек.

Во время трансляции Кригер при чтении стал сбиваться и заикаться. Через несколько дней он рассказал подписчикам, что эта ситуация длилась почти 15 минут.

«Мало-помалу я становился все более и более испуганным. Мне было трудно ясно видеть. Поле зрения становилось все более затемненным, и я мог видеть только очень небольшую область. Остальное вокруг мерцало», — поделился он.

Когда у стримера закружилась голова, он завершил трансляцию и отправился спать. Утром Кригер посетил врача, который и диагностировал у блогера инсульт.

Стример признавался, что пьет исключительно газированные напитки. Теперь он хочет изменить свою жизнь и стать более здоровым.

До этого ученые из Технологического университета Окленда (Новая Зеландия) установили, что в число самых значимых факторов роста заболеваемости инсультом входит злоупотребление газированными напитками и недостаток жирных кислот омега-3.

Ранее стало известно, сколько кофе и чая нужно пить для защиты от инсульта.