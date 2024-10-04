В Краснодаре осудили экс-начальника регионального управления МЧС РФ

Бывшего начальника Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Олега Волынкина признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

В заявлении уточняется, что решение принял Советский районный суд Краснодара. Инстанция назначила экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы на один год и пять месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении.

«С учетом времени нахождения Волынкина под стражей и домашним арестом, он освобожден от отбывания наказания в связи с его отбытием. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, бывший начальник регионального управления МЧС РФ использовал свои полномочия вопреки интересам службы. В июле 2021 года возглавляемое им подразделение получило из бюджета средства, которые предназначались на закупку различных товаров для нужд двух пожарно-спасательных частей.

Однако экс-чиновник решил потратить деньги не только на закупку товаров, но и проведение ремонтных работ на территории этих пожарно-спасательных частей. Действующее в стране законодательство запрещает использовать бюджетные средства на цели, отличные от тех, для реализации которых они были выделены. Зная об этом, Волынкин в устной форме поручил сотрудникам найти подрядчика для выполнения работ.

«Такой подрядчик нашелся, и с ним был заключен контракт. В сентябре 2021 года Волынкин без заключения приемочной комиссии подписал универсальный передаточный документ, который свидетельствовал о якобы полном исполнении условий государственного контракта», — говорится в публикации.

Из нее следует, что несоответствия между условиями контракта и реально выполненными работами были обнаружены во время проверки. На этом фоне бывшего начальника управления МЧС РФ по Краснодарскому краю задержали и привлекли к ответственности.

Ранее подполковника ФСИН арестовали за приказ подчиненному покрасить его катер.