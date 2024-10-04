Суд продлил арест полковнику Пешкову по делу о растрате

235-й гарнизонный военный суд на два месяца продлил срок ареста экс-заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову, обвиняемому в хищениях при поставках продовольственных пайков для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Корреспондент ТАСС сообщил, что судебное заседание прошло в закрытом от СМИ и публики режиме.

«Продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Пешкову до 6 декабря года включительно», — сказал судья.

Ожидается, что защита обжалует это решение, поскольку настаивает на невиновности Пешкова.

Накануне Пешкову отказали в Минобороны России в прошении об участии в спецоперации.

26 июля по делу коррупционной направленности задержали экс-замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова. По данным правоохранительных органов, во время его службы в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Ранее главу «Военторга» задержали по обвинению в завышении контрактов на армейские несессеры.