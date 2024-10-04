В Москве мужчины с альпинистским снаряжением обокрали офис и попали на видео

В Москве троих мужчин арестовали за проникновение в один из местных офисов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на Люсиновской улице. По версии следствия, молодые люди использовали спецоборудование для того, чтобы забраться на крышу, после чего с помощью лома отжали дверь и ворвались в помещение.

В офисе подозреваемые похитили технику и деньги коммерческих компаний, ущерб составил более миллиона рублей.

В момент ограбления на мужчинах были маски, чтобы никто не увидел их лица, для удобства переноса вещей они использовали крупные сумки. На кадрах, предоставленных прокуратурой, заметно, как молодые люди позже сняли маски, вместе с ноутбуками и другими предметами они отправились домой.

Подозреваемых оперативно задержали. В отношении россиян возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее в Рязанской области мужчины похитили школьницу, чтобы выдать замуж за родственника.