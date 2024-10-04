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В Госдуме ответили на вопрос о запрете произведений артистов-иноагентов

Хинштейн: музыка иноагентов останется на сервисах, если не нарушает закон

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Depositphotos

Произведения артистов-иноагентов останутся на российских музыкальных сервисах, если содержание не нарушает законы, запрещать не будут. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Музыка останется на стримингах. Слушать ее или нет — дело вкуса. Но роялти за прослушивания исполнитель получать не будет», — заявил Хинштейн.

Он добавил, что в Госдуме работают над законопроектом, который позволит отключить монетизацию иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах.

Незадолго до этого замглавы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что российские музыкальные сервисы начнут маркировать исполнителей, признанных иностранными агентами.

Горелкин отметил, что власти и представители музыкальной отрасли долго обсуждали техническую реализацию, но решение было найдено.

Ранее в России призвали расширить критерии для признания россиян иноагентами.

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