Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован при теракте в июне, до 5 декабря продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом РИА Новости сообщили в верховном суде республики.

По версии следствия, с июля 2016 года по август 2022 года Омаров вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан водителями в редакцию местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные деньги на сумму более 695 тысяч рублей.

Кроме того, в 2021 году Омаров вместе с гендиректором строительной компании незаконно обратили в собственность организации земельный участок площадью 264 квадратных метра с нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в Дагестане задержали других членов семьи Омаровых.