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В Госдуме назвали условие, при котором бездетных россиян можно обложить налогом

Депутат Останина: налог на бездетность возможен при бесплатной выдаче жилья

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России налог на бездетность можно ввести, только если молодым семьям будут бесплатно раздавать жилье, а также выплачивать стипендию в 30 тыс. рублей на содержание ребенка, обеспечивать детей бесплатным питанием в школе и другими мерами поддержки. Об этом в беседе с НСН заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Напомним, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что Россия нуждается в введении налога для бездетных граждан. По его мнению, так можно собрать средства на поддержку сирот и детских домов. Однако, помимо прочих минусов, это предложение о налоге не предусматривает последствия для тех, кто ушел служить добровольцем, по контракту – если закон вступит в силу, то всем им придется платить, отметила Останина.

«Хватит пугать нашу молодежь подобными инициативами. Ссылаясь на свое советское прошлое, генерал Гурулев забывает, что Сталин, подписав документ о запрете абортов, через запятую перечисляет, что обязательно нужно обеспечить бесплатным детсадом, школой, питанием, проездом, пионерским лагерем, бесплатной квартирой», – подчеркнула депутат.

Автор идеи о налоге на бездетность должен поддержать бесплатные общежития студентам, стипендии не в три, а в 30 тыс. рублей, социальную няню, чтобы молодые люди могли учиться, а также гарантию трудоустройства с высокой зарплатой, которая позволит им жить, а не выживать, заявила Останина. Она также добавила, что может внести на рассмотрение депутатов инициативу о выделении 40 млрд рублей на льготную программу по покупке жилья «Молодая семья», вместо четырех.

В Госдуму ранее внесли проект закона, запрещающего пропагандировать бездетность.

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