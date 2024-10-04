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«Чистая Арктика» покорила самую северную точку Евразии

Волонтеры «Чистой Арктики» прибыли на самую северную точку Евразии

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Пресс-служба акции «Чистая Арктика»

Волонтеры «Чистой Арктики» прибыли на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» на самую северную точку Евразии — мыс Челюскин. Они уже провели рекогносцировку территории и повстречали белого медведя, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе акции.

Группа состоит из шести человек. Волонтеры, которые вошли в нее, — это строители, электрики, инженеры. Им предстоит отремонтировать технические и жилые помещения старой метеостанции, где смогут круглогодично проживать и работать ученые, специалисты и волонтеры.

«У нас станция биологической очистки, генератор, душевые кабины, кухня — все необходимое для цивилизованной жизни в Арктике. И параллельно оценим ситуацию с загрязнением, поймем, насколько бедственное положение, и начнем уборку», — поделился волонтер Александр Селиванов.

На Челюскине волонтеры протестируют новую технологию сбора и вывоза отходов. С тундровой поверхностью мыса надо обращаться очень аккуратно, так как при повреждении она может и не восстановиться.

На полуострове может находиться до 40 тысяч бочек из-под горюче-смазочных материалов, часть из них вывезет уже в этом сезоне тот же «Михаил Сомов».

Экспедиция на Челюскин — самая сложная в истории «Чистой Арктики» из-за труднодоступности и сурового климата мыса. Добраться сюда можно двумя способами: вертолетом или по воде.

Экспедиция организована при поддержке «Росатома». Она продлится два месяца, но предполагается, что походы на Челюскин в дальнейшем станут регулярными.

Общественный проект «Чистая Арктика» занимается уборкой русского Севера с 2021 года. В поле зрения волонтеров — наследие, оставшееся от СССР. За три сезона добровольцы собрали 12 тыс. тонн отходов.

Ранее в России пообещали разработать стандарт уборок на труднодоступных территориях.

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