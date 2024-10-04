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Подростков, которые ударили прохожую по ягодицам, задержали в Иркутске

В Иркутске поймали подростков, которые приставали на улице к местной жительнице

В Иркутске поймали подростков, которые приставали к горожанке и распускали руки, сообщили в СУ СК по региону.
 
Как рассказывала в соцсети местная жительница, на днях несовершеннолетние преследовали ее и нецензурно высказывались в ее адрес, пока она шла по Советской улице. Возмущенная женщина записала видеообращение, в котором описала ситуацию, после публикации ролика проверку по факту произошедшего начали правоохранители.
   
«Они сзади начинают шушукаться, я не обращаю вообще никакого внимания. И тут мне подлетает по моей пятой точке смачный шлепок, потом они начинают кричать в мою сторону нелестные слова», — жаловалась иркутянка.

В итоге на разговор к следователю доставили трех школьников в возрасте 11, 13 и 14 лет. В полиции уточнили, что ранее все они уже попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Сейчас с мальчиками, признавшимися в содеянном, и их законными представителями работают сотрудники СК.

Ранее россиянка записала на камеру домогательства таксиста-мигранта.

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