Суд отправил в колонию мужчину, который избил тюменскую пенсионерку из-за ее собаки

Житель Тюмени, избивший в подъезде пенсионерку, отправился за решетку на два года. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Приговор мужчине, который в ноябре прошлого года напал на пожилую женщину, вынес Ленинский районный суд. Из материалов дела следует, что конфликт между ними произошел в доме на Широтной улице из-за лая питомца пострадавшей, который не понравился местному жителю.

Используя этот малозначительный повод, злоумышленник напал на пенсионерку и не менее семи раз ударил ее по голове. В результате у нее диагностировали переломы правой лобной пазухи, решетчатой и правой верхнечелюстной костей, многочисленные кровоподтеки и ссадины.

Нападавшего обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и признали виновным. По решению суда два года он проведет в колонии общего режима, также его обязали компенсировать жертве моральный вред и расходы на лечение в размере 250 тыс. рублей.

Ранее в Свердловской области мужчина избил женщину, которая кормила бездомного котенка.