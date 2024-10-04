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Суд отправил в колонию мужчину, который избил тюменскую пенсионерку из-за ее собаки

В Тюмени мужчина жестоко избил пенсионерку из-за лая ее собаки и попал в колонию

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Shutterstock

Житель Тюмени, избивший в подъезде пенсионерку, отправился за решетку на два года. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Приговор мужчине, который в ноябре прошлого года напал на пожилую женщину, вынес Ленинский районный суд. Из материалов дела следует, что конфликт между ними произошел в доме на Широтной улице из-за лая питомца пострадавшей, который не понравился местному жителю.

Используя этот малозначительный повод, злоумышленник напал на пенсионерку и не менее семи раз ударил ее по голове. В результате у нее диагностировали переломы правой лобной пазухи, решетчатой и правой верхнечелюстной костей, многочисленные кровоподтеки и ссадины.

Нападавшего обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и признали виновным. По решению суда два года он проведет в колонии общего режима, также его обязали компенсировать жертве моральный вред и расходы на лечение в размере 250 тыс. рублей.

Ранее в Свердловской области мужчина избил женщину, которая кормила бездомного котенка.

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