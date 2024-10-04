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Следствие просит продлить арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

Следствие просит продлить срок ареста главному кадровику МО РФ Кузнецову

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Главное управление кадров Минобороны РФ

Следствие просит продлить срок ареста обвиняемому в коррупции экс-руководителю Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову. Об этом пишет ТАСС.

«В 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство ГСУ СК России о продлении срока содержания под стражей в отношении генерал-лейтенанта Кузнецова Ю.В», — говорится в сообщении.

Как уточнил источник, судебное заседание по делу Кузнецова назначено на 8 октября 2024 года, на 14:00.

9 июля суд продлил арест Кузнецову до 12 октября 2024 года. Экс-сотрудника военного ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 годы Кузнецов брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Кузнецов стал сотрудничать со следствием.

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