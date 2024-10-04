Блогерша Лерчек не признала вину по делу о подложных документах

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) пока не признала вину по делу о переводе средств при помощи подложных документов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Лерчек Екатерину Гордон.

«Нет, она не признает вину», — сказала юрист.

3 октября Чекалину и ее бывшего супруга Артема задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Предполагается, что только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило свыше 250 миллионов рублей.

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