Российских дачников предупредили о риске оказаться в суде из-за водостока

Владельцы дачных участков могут попасть под суд, если нарушат правила размещения водостока. Об этом предупредил депутат Государственной думы РФ и председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

По его словам, гражданам грозит наказание, если их водосток направлен на чужой участок и причиняет ему ущерб. В таком случае сосед имеет право подать иск в суд или демонтировать конструкции, не соответствующие строительным нормам.

Как сказал парламентарий, неправильно установленный водосток может нанести участкам серьезный урон. Если вода застоится, она способна спровоцировать гниение деревьев или даже построек. Тогда человеку, допустившему нарушение, придется еще и выплатить компенсацию владельцу пострадавшей территории.

14 сентября Чаплин рассказал «Газете.Ru», что в сентябре–ноябре спрос на дачные участки обычно снижается. Это может привести к падению цен на них, поэтому осенью покупать земельные участки становится более выгодно.

Более того, в этот период года граждане могут оценить ту или иную территорию в реальных климатических условиях. Депутат уточнил, что речь идет об отсутствии на участке проблем с подтоплением и изменением состояния почвы.

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