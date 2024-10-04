Адвокат похитителя кенгуру: он не карлик, он человек невысокого роста

Россиянин Иван Некрасов, которого обвиняют в краже детеныша кенгуру из зоопарка, человек невысокого роста, но не карлик. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат мужчины Екатерина Сентищева. Так она прокомментировала публикации российских СМИ, в которых Некрасова называют «карликом-злодеем» и «гномом».

«Я однозначно не могу Ивана назвать карликом. Он мужчина невысокого роста. Употребить это слово в отношении него я не могу, ни в отношении какого-либо [другого] человека. Мы с Иваном еще эти вопросы вообще не обсуждали, поскольку двое суток я практически без сна, у нас следственные действия были. Позавчера они закончились в 12 часов ночи и пришлось рано встать. Вчера они в два часа ночи закончились, начались снова в восемь. Мне недолго пришлось спать. Не могу вам сказать о нашем намерении о подаче иска по защите чести и достоинства. Мне думается, что это вопрос несколько второстепенный, нежели чем вопрос его психического здоровья», — сказала она.

Сентищева также отметила, что с момента задержания Некрасов не очень хорошо себя чувствовал. Она усомнилась в том, что мужчина адекватно воспринимают ситуацию, в которой оказался.

«Ему озвучено это решение, он уже бывал в местах лишения свободы. Он понимает очень промежуточно, что с ним происходит, где он снова окажется, но без заключения врачей-психиатров я не могу сказать, насколько он адекватно воспринимает всю ситуацию», — пояснила она.

До этого Заволжский суд Ярославля арестовал Некрасова на один месяц и 26 дней по делу о краже троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области — в ходе заседания мужчина заплакал. Пока ему предъявили обвинение в краже только одного из животных — кенгуренка по кличке Крош. Он был похищен 27 сентября из ярославского зоопарка, еще двое кенгурят пропали в Калужской области через три дня.

31-летнего Ивана Некрасова задержали 3 октября. Telegram-канала SHOT назвал его «карликом-злодеем», Telegram-канал Mash – «гномом-кенгукрадом». Также в материалах СМИ встречались такие титры, как «карлик-натуралист», «карлик-вор» и «маленький похититель».

Ранее зоопарк опубликовал первое видео спасенного кенгуренка.