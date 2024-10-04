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В России заявили, что ждут «любой подлости» от ВСУ в день рождения Путина

В Совфеде заявили, что ожидают «любой подлости» от ВСУ в день рождения Путина

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Совете Федерации ожидают «любой подлости» от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в день рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.

«От этих негодяев, которые окопались в Киеве, можно ожидать любой подлости. Поэтому я не исключаю, что они попытаются как-то «украсить» такую знаменательную дату, как день рождения главы государства», — заявил он.

Джабаров отметил, что возможные действия ВСУ не будут успешны, поскольку российские системы противовоздушной обороны «всегда стоят на страже» и предпринимать попытки «запугать кого-то в стране» бесполезно.

До этого в Кремле рассказали о планах Путина в день его рождения, который отмечается 7 октября. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства будет работать, а также примет у себя глав стран СНГ. Песков отметил, что в день рождения российского лидера «особо праздничного ничего не будет».

Ранее Песков рассказал, какие мероприятия Путин провел в свой прошлый день рождения.

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