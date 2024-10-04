Политолог оценил военное значение освобождения российскими войсками Угледара

Предчувствуя потерю такого важного узла в украинской обороне в Донбассе, как Угледар, за пару дней до официального объявления о взятии населенного пункта российскими войсками, киевкая пропаганда заявила о небольшой значимости этого города в системе военного противоборства, однако на самом деле это не так. Об этом в своем Telegram-канале рассказал политолог Илья Ухов.

Эксперт отметил, что взгляд на карту, а также понимание военной логистики говорит о том, что падение города имеет для безопасности новых территорий и украинских наступательных планов решающее значение.

Илья Ухов подчеркнул, что Угледар представлял собой крайне удобный плацдарм для возможного накопления сил ВСУ и броска на Мариуполь.

«Опять-таки, без взятия Угледара было невозможно наладить нормальное железнодорожное сообщения севера и юга ДНР, так как имевшаяся еще советская «двухпутка» была под постоянной угрозой артиллерийских обстрелов со стороны украинских формирований», — пояснил политолог.

Также он указал на то, что падение Угледара демонстрирует тяжелое моральное состояние украинской армии.

«Сильно потрепанной 72-й бригаде ВСУ никто так и не дал приказ на организованный отход — поставив во главу угла политическую целесообразность, а не военные соображения», — отметил политолог.

По его словам, российская армия продемонстрировала качественно возросший уровень оперативно-тактического мастерства.

«Взять хотя бы операцию на боковых рокадных направлениях от Угледара, с броском к трассе на Богоявленку. Эти клещи, фактически привели к коллапсу украинской логистики и схлопыванию организованной обороны», — написал эксперт.

Он убежден, что взятие Угледара может стать ключевым событием осенней кампании СВО и в перспективе привести к созданию условий для флангового удара в тыл всей остающейся в Донбассе украинской группировке.

3 сентября российские военные взяли под контроль Угледар в ДНР.