В Хабаровске после пожара в театре возбудили дело о нелегальной миграции

Следователи при выяснении обстоятельств возгорания в здании музыкального театра в Хабаровске возбудили уголовное дело об организации нелегальной миграции. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы СК РФ.

В заявлении отмечается, что сейчас специалисты продолжают расследовать уголовное дело, которое было заведено по статье о нарушении правил безопасности в ходе проведения строительных работ. Подозреваемыми по нему являются директор и один из начальников смены подрядной организации, которая занималась реконструкцией здания.

«Также в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, пожар в театре произошел, когда рабочие ремонтировали его кровлю. Как выяснили следователи, 10 сотрудников подрядной организации являются гражданами Узбекистана. При этом шестеро из них находятся на территории РФ незаконно.

Из публикации следует, что один из иностранцев во время сварочных работ мог допустить попадание искр на утеплитель. Именно из-за этого на крыше начался пожар, впоследствии перекинувшийся на помещения.

«Следственными органами перед судом возбуждено ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Также судом рассматриваются материалы об административном аресте нелегальных мигрантов», — добавили в СК РФ.

Возгорание в музыкальном театре в Хабаровске произошло 3 октября. Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров, на фоне чего в здании произошло обрушение фасада и наружной стены.

Как писал Telegram-канал Amur Mash, прибывшие на место ЧП полицейские задержали нескольких иностранных граждан.

Ранее в Хабаровском крае из-за пожара в театре зафиксировали нарушение работы сотовых сетей.