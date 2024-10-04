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Мужчина обвинил охранника московского театра «Современник» в избиении

360.ru: в театре «Современник» избили посетителя, который опоздал на спектакль

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Мужчина опоздал на спектакль в театре «Современник» и обвинил сотрудников в избиении. Об этом сообщает 360.ru.

Пострадавший Влад рассказал каналу, что инцидент произошел на спектакле «Время женщин», к началу которого он опоздал на 15-20 минут. Сначала мужчине запретили сесть на купленное им за 3000 рублей место и предложили посмотреть постановку с балкона, однако там его заставили стоять, несмотря на свободное кресло.

Затем сотрудник театра сказал зрителю, что не уверен в том, что он «будет вести себя адекватно», после чего Влада вывели из зала в сопровождении охраны и несколько раз ударили в живот и по лицу.

Главный администратор «Современника» Анна в разговоре с журналистами усомнилась в том, что «старейший сотрудник театра», беседовавший с посетителем, мог избить человека. Тем не менее пострадавший успел записать фрагмент конфликта с охранником на камеру и собирается писать заявление в полицию.

Ранее россиянка отсудила 250 тыс. рублей за сломанные в театре ребра.

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