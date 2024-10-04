Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двух российских подростков исключили из гимназии из-за рисунков в тетрадях

В Оренбурге двух девятиклассников исключили из гимназии за свастику в тетрадях

close
Pixabay

В Оренбурге двух подростков отчислили из гимназии после скандала с рисунками в тетрадях. Об этом сообщает информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости» со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, инцидент произошел в лицее №8. Два ученика девятого класса баловались на уроке географии: мальчики дорисовывали в тетрадях цифры таким образом, что они становились похожими на фашистскую свастику. На шалость обратила внимание одноклассница юношей и рассказала учительнице. За этим последовал разговор с директором и отчисление из образовательного учреждения. Юноши пытались извиниться, но это во внимание не приняли. Также школа передала информацию в правоохранительные органы.

«Остались на улице с «волчьим билетом»: из школы по месту жительства выгнали, в другие – не принимают», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, после публикации информации в издании в начале октября одному из девятиклассников предложили вернуться на очную форму обучения, другого также приняли обратно, но на домашнюю форму обучения.

Комментариев ситуации от официальных ведомств не поступало.

Ранее москвича арестовали на 15 суток за рисование свастик на машинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами