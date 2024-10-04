Двух российских подростков исключили из гимназии из-за рисунков в тетрадях

В Оренбурге двух подростков отчислили из гимназии после скандала с рисунками в тетрадях. Об этом сообщает информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости» со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, инцидент произошел в лицее №8. Два ученика девятого класса баловались на уроке географии: мальчики дорисовывали в тетрадях цифры таким образом, что они становились похожими на фашистскую свастику. На шалость обратила внимание одноклассница юношей и рассказала учительнице. За этим последовал разговор с директором и отчисление из образовательного учреждения. Юноши пытались извиниться, но это во внимание не приняли. Также школа передала информацию в правоохранительные органы.

«Остались на улице с «волчьим билетом»: из школы по месту жительства выгнали, в другие – не принимают», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, после публикации информации в издании в начале октября одному из девятиклассников предложили вернуться на очную форму обучения, другого также приняли обратно, но на домашнюю форму обучения.

Комментариев ситуации от официальных ведомств не поступало.

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