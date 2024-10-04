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В Бурятии на человека напал «владеющий кунг-фу» хомяк

Babr Mash: в Бурятии «боец кунг-фу» хомяк напал на человека и попал на видео

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Depositphotos

В Бурятии хомяк напал на человека и попал на видео. Соответствующие кадры нападения грызуна приводит Telegram-канал Babr Mash.

Местный житель встретил на дороге хомяка и заснял его на камеру. Однако мужчина не ожидал, что грызун окажется очень храбрым зверем.

«Самое милое нападение дикого животного на человека прямиком из Бурятии: там местный встретил на дороге хомяка, владеющего кунг-фу», — подписали авторы поста ролик.

На предоставленных кадрах местный житель подходит к хомяку, который занят копанием, вероятно, нового жилища. Когда мужчина подошел слишком близко, грызун, почуяв вторжение в свои владения, резко принял угрожающую «боевую позу», стараясь казаться больше и опаснее.

На умиление местного жителя от этой картины хомяк ответил довольно резко — зверек подпрыгнул, яростно размахивая лапами, будто его учил сражаться сам мастер Шифу из мультфильма «Кунг-фу Панда». Однако мужчина не стал принимать вызов храброго грызуна, позволив ему уйти.

Другой случай произошел в Канаде. Местный житель вернулся домой после похода в магазин и начал выгружать покупки из машины, когда заметил медведя в своем гараже. Зверь подошел достаточно близко к мужчине, однако канадец сохранил хладнокровие.

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