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Под Воронежем загорелся крупный склад с пропиленом

SHOT: склад с пропиленом в селе Бабяково загорелся на площади 2 тыс. кв. м

Под Воронежем загорелся склад с пропиленом в селе Бабяково. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров. Также появилась угроза перехода огня на соседний склад. На месте происшествия работают более 50 пожарных.

О пострадавших пока информации не поступало.

Также в Аннинском районе Воронежской области после атаки беспилотников на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна. В настоящее время идет тушение возгорания. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Этим утром в Пермском крае пламя охватило емкости с топливом. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на частные жилые дома, административное здание и сухую растительность. На месте происшествия работали более 60 специалистов и 19 единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее в российском регионе фельдшер и водитель оказались в горящей машине скорой помощи.

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