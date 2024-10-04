Любителям кофе рассказали, как уменьшить вред от этого напитка

Чрезмерное потребление кофе повышает риск развития кариеса, а также провоцирует появление желтого налета на зубах. Об этом рассказала врач-стоматолог Джойс Канг, пишет Daily Mirror.

По словам медика, полностью отказываться от напитка не стоит. Тем не менее она посоветовала любителям кофе постараться не пить его сутки напролет. Канг уточнила, что людям достаточно выпивать по одной-две чашки кофе по утрам.

«Каждый раз, когда вы делаете глоток кофе, уровень pH во рту падает, и среда становится более кислой. Чем выше кислотность во рту, тем сильнее риск [развития] кариеса», — подчеркнула стоматолог.

Она призвала после употребления кофе тщательно полоскать рот водой. Как сказала врач, таким образом любители данного напитка смогут предотвратить образование желтого налета на зубах.

Канг добавила, что также эту проблему можно решить, если пить кофе не прямо из чашки, а через трубочку.

2 октября газета kp.ru со ссылкой на экспертов рассказала, как стоит пить кофе, чтобы извлечь из этого процесса максимальную пользу для здоровья. В материале отмечалось, что напиток надо употреблять в умеренных количествах без сахара и молока.

Ранее врач-диетолог назвала опасную дозу кофе в сутки.