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В Севастополе вынесли приговор завербованному экс-сотруднику ВМС Украины

В Севастополе завербованного экс-сотрудника ВМС Украины Копыла осудили на 14 лет

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Севастопольский городской суд приговорил 47-летнего жителя Севастополя Игоря Копыла к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры города.

«С учетом мнения государственного обвинителя и наказания по предыдущему приговору, суд назначил виновному 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 400 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

Он ранее уже был осужден на шесть лет лишения свободы за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как установил суд, сотрудник главного управления разведки минобороны Украины привлек Копылу к конфиденциальному сотрудничеству. По его заданию, с января по апрель 2023 года севастополец снимал на видео и передавал данные о местонахождении личного состава и техники Вооруженных сил России, военных объектах Черноморского флота РФ. За это он неоднократно получал денежные средства от украинских кураторов. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли преступную деятельность мужчины.

По данным УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Копыла является бывшим гражданским сотрудником Военно-морских сил Украины. Его завербовали в июле 2022 года во время переписки в мессенджере. У мужчины был псевдоним «Миф».

Ранее в Карелии иностранцу вынесли приговор по делу о терроризме.

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