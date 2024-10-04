Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин пробил куском фанеры позвоночную артерию

В Подмосковье врачи спасли мужчину с куском фанеры в шее

close
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 49-летнего мужчину, который получил серьезную травму во время ремонтных работ — кусок фанеры отлетел в шею и застрял между первым и вторым позвонками. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент поступил в медучреждение с сильным кровотечением и торчащим из шеи инородным предметом. Обследование показало, что щепа повредила стенки позвоночной артерии.

«В экстренном порядке прооперировали пациента, так как имелся большой риск полного повреждения позвоночной артерии с последующим развитием инсульта», — пояснил нейрохирург сосудистого центра Сардорбек Сабиров.

Специалист уточнил, что после извлечения инородного тела, врачи ушили артерию и восстановили кровоток. Сейчас пациента выписали из стационара. По словам медика, мужчина чувствует себя хорошо.

Ранее в Омске врачи спасли мужчину, который хотел отжаться 240 раз и получил инфаркт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами