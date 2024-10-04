Россиянин пробил куском фанеры позвоночную артерию

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 49-летнего мужчину, который получил серьезную травму во время ремонтных работ — кусок фанеры отлетел в шею и застрял между первым и вторым позвонками. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент поступил в медучреждение с сильным кровотечением и торчащим из шеи инородным предметом. Обследование показало, что щепа повредила стенки позвоночной артерии.

«В экстренном порядке прооперировали пациента, так как имелся большой риск полного повреждения позвоночной артерии с последующим развитием инсульта», — пояснил нейрохирург сосудистого центра Сардорбек Сабиров.

Специалист уточнил, что после извлечения инородного тела, врачи ушили артерию и восстановили кровоток. Сейчас пациента выписали из стационара. По словам медика, мужчина чувствует себя хорошо.

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