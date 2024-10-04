Студент-медик съел 720 куриных яиц за 28 дней в рамках метаболического эксперимента

В США студент медицинского факультета Гарвардского университета съел 720 куриных яиц за 28 дней в рамках метаболического эксперимента, пишет Oddity Central. Он хотел узнать, как этот продукт влияет на уровень холестерина в организме.

Студент-медик Гарвардского университета Ник Горовиц провел «яичный эксперимент», съев 720 куриных яиц в течение 28 дней, чтобы проверить их влияние на уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), известного как «плохой» холестерин.

Несмотря на разные мнения о пользе яиц, многие эксперты по-прежнему рекомендуют их употреблять в умеренных количествах. Горовиц, обладающий докторской степенью в области метаболического здоровья, решил проверить свой организм, съедая по вареному яйцу каждый час на протяжении месяца.

Результаты его эксперимента оказались крайне неожиданными: уровень ЛПНП уменьшился на 20%, что ставит под сомнение существующие представления о негативном влиянии яиц на здоровье, считает мужчина.

«Целью этого эксперимента было продемонстрировать, как различные факторы могут влиять на уровень холестерина у разных людей», — рассказал Горовиц .

Ник подчеркнул, что его эксперимент также демонстрирует, что универсальных рекомендаций по питанию не существует.

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