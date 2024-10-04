Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студент-медик съел 720 куриных яиц за 28 дней в рамках метаболического эксперимента

OC: в США студент съел 720 куриных яиц за 28 дней, чтобы проверить их влияние на холестерин

close
Shutterstock

В США студент медицинского факультета Гарвардского университета съел 720 куриных яиц за 28 дней в рамках метаболического эксперимента, пишет Oddity Central. Он хотел узнать, как этот продукт влияет на уровень холестерина в организме.

Студент-медик Гарвардского университета Ник Горовиц провел «яичный эксперимент», съев 720 куриных яиц в течение 28 дней, чтобы проверить их влияние на уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), известного как «плохой» холестерин.

Несмотря на разные мнения о пользе яиц, многие эксперты по-прежнему рекомендуют их употреблять в умеренных количествах. Горовиц, обладающий докторской степенью в области метаболического здоровья, решил проверить свой организм, съедая по вареному яйцу каждый час на протяжении месяца.

Результаты его эксперимента оказались крайне неожиданными: уровень ЛПНП уменьшился на 20%, что ставит под сомнение существующие представления о негативном влиянии яиц на здоровье, считает мужчина.

«Целью этого эксперимента было продемонстрировать, как различные факторы могут влиять на уровень холестерина у разных людей», — рассказал Горовиц .

Ник подчеркнул, что его эксперимент также демонстрирует, что универсальных рекомендаций по питанию не существует.

Ранее соцсети удивили куриные яйца из Японии с белым желтком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами