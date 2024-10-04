Риелтор объяснила, почему Блиновским сложно продать роскошный особняк

Риелтор, специализирующаяся на элитной недвижимости, Ирина Кановас объяснила в беседе с «Ридусом», почему муж автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей Блиновский испытывает трудности с продажей роскошного особняка под Истрой. По ее словам, у каждой элитной недвижимости есть свой покупатель, однако в данном случае имеется нюанс.

«Приобретая такую недвижимость, покупатель прекрасно осознает, что в свое время он сможет продать ее с выгодой. Единственное, что может настораживать потенциальных покупателей, так это репутация семьи Блиновских. Скандалы никому не нужны. Покупать дом у людей, за которыми тянется негативный шлейф, мало кто хочет», — сказала Кановас.

Впрочем, решающую роль, по ее мнению, все равно сыграет цена.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Блиновский снизил цену за особняк на 250 миллионов рублей.

Бизнесмен пытается продать дом площадью 1700 квадратных метров за 750 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с долгами перед налоговой службой. В нем есть шесть спален, 11 санузлов, бассейн, хамам, кабинет и спортивный зал с выходом на террасу. Также в здании присутствует отдельная кухня и две квартиры для обслуживающего персонала.

По данным канала, Блиновский не может найти покупателя на элитную недвижимость, поэтому вынужден снизить цену.

Ранее Блиновская полностью закрыла один из долгов перед налоговой.