В Кемеровской области заметили, как мужчина тащит собаку на цепи за грузовиком

В Кузбассе водитель грузовика протащил по трассе собаку на цепи. Об этом пишет mk.ru.

Как сообщают СМИ, житель деревни Прогресс посадил собаку на тяжелую цепь, прицепленную к грузовику, и проехался по дороге. Очевидцы говорят, что долгое время хромой пес был вынужден бежать за машиной.

Местные жители, ставшие свидетелями жестокого отношения к животному, написали в полицию заявление на хозяина пса. Они также рассказали, что собаки, которые живут на ферме у живодера, остаются привязанными на улице «без будок и еды» даже в непогоду.

Люди собираются добиться привлечения мужчины к ответственности и спасти животных. В УМВД по Кемеровской области ситуацию пока не комментировали.

Ранее семья из Калининграда издевалась над животными, которых находила в интернете.