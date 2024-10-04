Генералу напомнили о Сталине после предложения ввести налог на бездетность

Налог на бездетность, о котором говорит депутат Андрей Гурулев, можно было бы вводить только после обеспечения молодежи социальными гарантиями, заявила «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она напомнила своему коллеге, что в семейных делах он не специалист.

«В Думе комитет по обороне обратился ко всем остальным депутатам с просьбой (поскольку кроме оборонщиков остальные непрофессионалы) не комментировать ход военных действий — и мы этим не занимаемся. Вот я бы тоже обратилась к депутату из комитета по обороне с просьбой не комментировать те темы, в коих он не является специалистом. В этой ситуации, очень тяжелой и тревожной для людей во всех смыслах, говорить о наступлении на какие-то права на частную жизнь — непрофессиональный подход. Похоже, депутат Гурулев недопонимает сегодня, что очень многими движет желание отложить рождение ребенка только потому, что нет на это материальных возможностей, и наша молодежь относится по большей части ответственно к тому, чтобы рожать и воспитывать детей. Зачастую женщина воспитывает детей в одиночку, не рассчитывая на мужчин. Старается отложить ребенка, далеко не всегда, и по медицинским показаниям», — сказала Останина.

По ее мнению, до тех пор, пока государство не обеспечит молодые семьи жильем, хорошей зарплатой и не предоставит социальные гарантии для воспитания детей, ни о каком возврате налога на бездетность по аналогии с СССР и речи быть не может.

«Если бы депутат Гурулев внес хоть один законопроект, который был бы направлен на предоставление бесплатного социального жилья молодой семье, на то, чтобы каждый выпускник вуза получил гарантированное рабочее место с достойной заработной платой, я бы тогда двумя руками поддержала депутата. Потому что сказала бы: молодежь, мы сделали все для вас. Жилье дали — живите, работу дали — зарабатывайте, детский садик бесплатно дали, стипендию 30 тысяч дали — рожайте ребенка. Дали место в общежитии, комнату бесплатную – живите пожалуйста, дали социальную няню. Вот когда это все будет, тогда надо, конечно, вводить налог на бездетность. Все для вас создало государство, а вы не хотите рожать детей. А до того, как мы не обеспечим социальную гарантию нашей молодежи, я не буду торопиться с тем, чтобы возвращать налог на бездетность. Потому что, когда вводился налог на бездетность в СССР, Сталин через запятую дальше перечислял социальные гарантии, о которых я только что сказала. Ясельки, детский садик, школа — бесплатные, ну и все остальное, что гарантировало социальное государство советское», — заключила Останина.

О том, что Россия нуждается в введении налога для бездетных граждан, член комитета Госдумы по обороне и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев сообщил телеканалу «Царьград».

По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку детских домов. Он заявил, что не преследует цели обидеть россиян, которые не хотят иметь детей. Парламентарий вспомнил, как в советское время сам платил налог на бездетность, пока не стал отцом.

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