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Россиянам напомнили о пользе регулярной ходьбы

Методист Антонов: регулярная ходьба укрепляет физическое и психическое здоровье

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Depositphotos

Регулярная ходьба способствует укреплению как физического, так и психического здоровья. Об этом в интервью РИАМО сообщил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов. По его словам, во время прогулки на свежем воздухе выделяются эндорфины — «гормоны счастья», значительно улучшающие настроение и снижающие уровень стресса.

«Регулярная ходьба может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с опорно-двигательным аппаратом, артрозов, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака. Она также помогает контролировать вес и уровень холестерина», — рассказал Антонов.

Кроме того, регулярная физическая активность улучшает когнитивные функции, такие как память и внимание, добавил он.

Психотерапевт Шерил Гроскопф до этого предупреждала, что зацикленность на отслеживании ежедневно совершаемых шагов с помощью фитнес-браслетов может повысить уровень стресса и тревоги, а также привести к орторексии.

Чтобы избежать ухудшения самочувствия, врач рекомендует ориентироваться не на установленные «нормы» активности, а на сигналы организма. При сильной усталости лучше отдохнуть, однако потребность в движении также не стоит игнорировать.

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