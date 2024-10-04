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В Кремле заявили, что Киев продолжает играть с огнем

Песков: Киев продолжает играть с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС

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MGIMO360 TV/YouTube

Киев поступает очень опасно, продолжая играть с огнем своими атаками на Курскую АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя очередные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС.

«Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — заявил Песков.

В четверг, 3 октября, украинский беспилотный летательный аппарат был подавлен в районе города — спутника Курской АЭС средствами радиоэлектронной борьбы. Как сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов, в результате падения дрона произошли взрывы в хозпостройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции.

Позднее было опубликовано видео пожара, который вспыхнул после атаки Вооруженных сил Украины. Также сообщалось, что украинский снаряд упал в пяти километрах от атомной станции. Как сообщал Mash, по их данным, атака была произведена с использованием французской авиабомбы.

Также в пресс-службе станции сообщали, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения находился на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышал естественных фоновых значений.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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