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В Польше разгорелся скандал из-за «детской водки» в тюбиках

Скандал из-за «детской водки» в магазинах Польши привел к отставкам чиновников

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Появившиеся в магазинах в Польше ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в напоминающие продукты для детей тары, спровоцировали скандал в стране и привели к увольнению ряда чиновников. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что данные напитки продаются в пластиковых тюбиках. При этом они напоминают упаковки, в которые обычно разливают различные фруктовые соки и муссы для детей.

«Сейчас же в очень похожей упаковке один из польских производителей выпустил алкогольные напитки — ликеры с 15-процентным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водку крепостью 40%», — подчеркнули журналисты.

В результате в Польше данный продукт начали называть «детская водка» и «алко-тюбики». Ситуация не осталась без внимания властей, включая премьер-министра республики Дональда Туска.

Глава правительства страны заявил, что лиц, ответственных за появление ароматизированных напитков на полках магазинов, ждут «кадровые последствия». Почти сразу после этого польский министр здравоохранения Изабелла Лещина отправила в отставку Петра Яблоньского, который занимал должность директора Национального центра противодействия зависимостям.

Спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня, в свою очередь, потребовал у руководителя управления по защите конкуренции и потребителей как можно скорее устранить проблему.

«Эта угроза должна исчезнуть. И люди, которые допустили это, должны ожидать последствий», — подчеркнул он.

На фоне скандала производитель «детской водки» сообщил о прекращении ее выпуска. Кроме того, компания решила убрать с полок магазинов всю уже поступившую туда продукцию.

Ранее аналитики выяснили, кто в РФ чаще всего покупает водку.

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