Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области старшеклассник сломал челюсть шестикласснику

Ученик 10 класса напал в тюменской школе на шестиклассника и сломал ему челюсть

close
Shutterstock

В тюменском селе старшеклассник травмировал мальчика, который учится в шестом классе. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

«Новоатьяловская СОШ, Ялуторовский район. Ученик 10-го класса избивает детей из 6-7 классов! У ученика сломана челюсть, ребенок находится под наблюдением врачей в медучреждении», — написал аноним, прикрепив кадр из видео с нападением.

Судя по записи, пропустив удар, пострадавший схватился за лицо и покинул класс, после чего драка продолжилась между его сверстниками, их пришлось разнимать педагогу.

По какой причине юноша ударил подростка, не уточняется. Известно, что в настоящее время в ситуации разбирается полиция.

Ранее школьница из Петербурга попала в больницу с травмой селезенки после удара одноклассника кулаком в живот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами