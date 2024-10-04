В Тюменской области старшеклассник сломал челюсть шестикласснику

В тюменском селе старшеклассник травмировал мальчика, который учится в шестом классе. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

«Новоатьяловская СОШ, Ялуторовский район. Ученик 10-го класса избивает детей из 6-7 классов! У ученика сломана челюсть, ребенок находится под наблюдением врачей в медучреждении», — написал аноним, прикрепив кадр из видео с нападением.

Судя по записи, пропустив удар, пострадавший схватился за лицо и покинул класс, после чего драка продолжилась между его сверстниками, их пришлось разнимать педагогу.

По какой причине юноша ударил подростка, не уточняется. Известно, что в настоящее время в ситуации разбирается полиция.

Ранее школьница из Петербурга попала в больницу с травмой селезенки после удара одноклассника кулаком в живот.