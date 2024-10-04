Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как оформить инвалидность

Специалист Лысенко: для оформления инвалидности нужно получить направление

close
Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые хотят оформить инвалидность, нужно получить направление на прохождение медико-социальной экспертизы в медицинском учреждении. Об этом рассказал председатель Правления Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Александр Лысенко, передает Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнул, что в направлении врач должен прописать подробные медицинские данные о пациенте.

«Очень часто медицинские учреждения не очень полно описывают заболевание человека, описывают его состояние, степень функциональных нарушений. Из-за вот такой некачественной подготовки направительных документов эксперты лишены возможности установить инвалидность. Поэтому здесь, конечно, имеет такое очень серьезное значение взаимодействие медицинских учреждений и учреждений медико-социальной экспертизы», — добавил Лысенко.

По его словам, в начале 2024 года Минтруд и Минздрав России разработали проект приказа, который сокращает список обследований для определения инвалидности, однако, он пока не вступил в действие.

Исследование центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Президентской академии, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина людей с инвалидностью не пользуется интернетом.

Ранее россиянам назвали размер пособия по инвалидности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами