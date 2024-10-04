Россиянам рассказали, как оформить инвалидность

Россиянам, которые хотят оформить инвалидность, нужно получить направление на прохождение медико-социальной экспертизы в медицинском учреждении. Об этом рассказал председатель Правления Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Александр Лысенко, передает Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнул, что в направлении врач должен прописать подробные медицинские данные о пациенте.

«Очень часто медицинские учреждения не очень полно описывают заболевание человека, описывают его состояние, степень функциональных нарушений. Из-за вот такой некачественной подготовки направительных документов эксперты лишены возможности установить инвалидность. Поэтому здесь, конечно, имеет такое очень серьезное значение взаимодействие медицинских учреждений и учреждений медико-социальной экспертизы», — добавил Лысенко.

По его словам, в начале 2024 года Минтруд и Минздрав России разработали проект приказа, который сокращает список обследований для определения инвалидности, однако, он пока не вступил в действие.

Исследование центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Президентской академии, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина людей с инвалидностью не пользуется интернетом.

Ранее россиянам назвали размер пособия по инвалидности.