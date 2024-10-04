Начальник охраны Запорожской АЭС погиб после подрыва автомобиля

В Энергодаре погиб начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, его автомобиль взорвали. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 4 октября под автомобиль погибшего, припаркованный у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство.

«Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — рассказали в СК.

Обстоятельства убийства сотрудника ЗАЭС устанавливаются, СУ СК РФ по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

По изъятым при осмотре места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены очевидцы происшествия.

До этого о подрыве сотрудника Запорожской АЭС Андрея Короткого заявило главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Оно опубликовало видео взрыва.

Причиной подрыва машины Короткого украинская разведка назвала то, что он сотрудничал с российскими властями и передавал им списки сотрудников ЗАЭС, которые придерживались проукраинской позиции.

Ранее в Свердловской области предотвратили подрыв автомобиля руководства предприятия ОПК.