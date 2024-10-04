Российский шеф-повар рассказал, чем он шокировал Мадонну, когда готовил для нее

Российский шеф-повар, бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин признался, что год назад ему удалось шокировать американскую певицу Мадонну. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24».

«Год назад я готовил для Мадонны. Когда она узнала, что я русский, у нее был шок. Для иностранцев почему-то русские повара — это какие-то большие медведи, которые играют на балалайках. Моя главная задача — разрушить эти стереотипы, показать, что мы давно осознанные, что мы другие и рестораны в России другие», — поделился он.

Мухин также добавил, что понятия «московская кухня» не существует. Он подчеркнул, что в столице в любое время суток можно найти блюдо любой кухни.

Владимир Мухин является обладателем звезды ресторанного гида Michelin. Он работает бренд-шефом порядка 40 ресторанов альянса в России и Дубае.

В пресс-службе кадрового агентства Hurma Recruitment до этого сообщили «Газете.Ru», что зарплаты шеф-поваров в России этим летом начинались от 150 тыс. рублей в среднем. В случае готовности специалиста переехать, предлагаемый доход достигал 200-250 тыс. рублей.

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