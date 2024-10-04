В Госдуме предложили меры по снижению негативного эффекта от роста цен на ЖКХ

В следующем году ожидается рост тарифов ЖКХ, по данным некоторых СМИ, стоимость коммунальных услуг вырастет почти на 25%. На этом фоне необходимо усилить меры поддержки россиян с низкими доходами, считает председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан при комитете Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. По этому вопросу уже создана рабочая группа депутатов, сообщила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Мое предложение такое: если избежать повышения нельзя, то хотя бы надо усилить адресную защиту граждан с низкими доходами», — заявила Хованская.

Она подчеркнула недопустимость «выдирания» из доходов российской семьи более 20%. Можно компенсировать половину необходимых затрат из бюджета, считает Хованская.

Она также напомнила о предельном индексе повышения платежей в Жилищном кодексе, который формируется в зависимости от решений регионов.

«В принципе, этот предельный индекс устанавливается на федеральном уровне, за него отвечают ФАС и по регионам он разный», — отметила парламентарий.

Превысить индекс его можно в отдельном субъекте при условии реализации там программы по ремонту и строительству водоочистных сооружений. Также это возможно, к примеру, если необходимо заменить пришедшие в негодность коммуникации, чтобы жители зимой не остались без отопления, как это было в прошлом году в Московской области, заключила депутат.

Напомним, по данным прогноза социально-экономического развития России на 2025-2027 годы, тарифы на ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут в среднем на 11,9%. Так, платежи за газ летом следующего года увеличатся на 10,3%, за электроэнергию — на 12,6%.

Ранее стало известно, сколько россиян вовремя оплачивают услуги ЖКХ.