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Россиянка проглотила целую картофелину и заработала кишечную непроходимость

В Якутии врачи спасли женщину, проглотившую целую картофелину

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Pixabay

Врачи Чурапинской ЦРБ в Якутии спасли 38-летнюю пациентку с острой кишечной непроходимостью — до этого женщина целиком проглотила картофелину. Об этом сообщает издание ЯСИА.

Как рассказал врач-хирург больницы Илья Оконешников, пациентка обратилась за помощью с жалобами на сильные боли и вздутие в животе. При этом женщина не подозревала, что это может быть связано с непережеванной пищей.

«Изначально посчитали, что у нее спаечная кишечная непроходимость в результате образования грубых рубцовых сращений. В ходе операции выяснилось, что в тонком кишечнике застряла картошка в мундире. Просвет был закупорен, картофель оказался очень плотным и даже не успел перевариться», — рассказал медик.

В итоге пациентку успешно прооперировали, через день после операции женщина чувствовала себя хорошо.

Ранее в Башкирии трехлетний мальчик целиком проглотил металлическую цепочку.

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