Вербовщики исполнителей теракта в «Крокусе» состояли в запрещенной организации

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что вербовщики исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» состояли в организации «Вилаят Хорасан». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, вербовщики целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через интернет, при этом сами они находились в Афганистане.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около 6 тыс. билетов. Незадолго до начала концерта в «Крокус» ворвалась группа вооруженных людей и начала расстреливать посетителей, а затем подожгла здание.

2 октября сообщалось, что фигуранты дела начали давать изобличающие показания друг против друга. В деле могут появиться новые подозреваемые, поскольку они активно сотрудничают со следователями.

Следствие считает исполнителями теракта граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Их также обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, в участии в террористической организации и в незаконном обороте оружия.

Ранее потерпевшие и свидетели дали показания по делу о теракте в «Крокусе».