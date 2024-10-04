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Зоопсихолог рассказала, как оценить свою готовность завести питомца

Зоопсихолог Левченко: перед покупкой питомца нужно оценить свою готовность

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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Перед тем, как завести домашнее животное, стоит подумать, не помешает ли оно отпускным планам и школьной занятости, если в семье есть дети. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Чтобы убедиться в готовности, она советует пройти тест и ответить на несколько вопросов. Среди них — есть ли у членов семьи аллергия на животное?; все ли хотят заводить питомца?; с кем будет оставаться животное во время ваших отъездов?; если питомец заболеет, есть ли у вас возможности для своевременного лечения?; готовы ли вы уделять время животному ежедневно на протяжении долгих лет?

«Со всеми трудностями можно справиться, а в современном мире много профессий, которые могут в этом помочь. Но надо понимать, что животное — это не игрушка: у него будет свой характер, привычки. Вам потребуется время, чтобы найти общий язык», — отметила Левченко.

СК «Росгосстрах» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого выяснила, что большинство (73%) россиян хорошо относятся к домашним животным. По мнению большинства (55%), питомцы положительно влияют на качество жизни человека, улучшают настроение и снимают стресс. Тем не менее 52% не решаются завести четвероногого друга, часто остерегаясь ответственности и чрезмерного количества хлопот.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше покупать товаров для животных.

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