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Стало известно о целях слежки российских компаний за вакансиями конкурентов

RT: за вакансиями конкурентов следят более 90% российских компаний

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Большинство российских компаний следят за вакансиями своих конкурентов – об этом заявили 92% участников соответствующего опроса. Основной целью такой слежки является мониторинг зарплатных предложений, передает RT результаты исследования.

Из тех, кто отслеживает вакансии конкурентов, 45% признались, что делают это по потребности, а 38% — регулярно. Еще 9% изучают вакансии раз в полгода для понимания общей ситуации на рынке труда, а 8% заявили, что никогда не следят за этим.

Из тех, кто смотрит за вакансиями конкурирующих организаций, 66% средних компаний и 40% — представители крупного бизнеса. В 88% случаев причиной слежки респонденты называли мониторинг зарплатных предложений.

Более половины компаний (51%) стремятся узнать требования других игроков к соискателям и условия труда, а 43% хотят оценить степень конкуренции и создать свое уникальное предложение к кандидатам.

В исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» приняли участие более 400 бизнесменов со всей страны.

Ранее был раскрыт топ регионов-лидеров по числу вакансий с окладами выше 100 тыс. рублей.

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